قوات غصن الزيتون تسيطر على مطار وقاعدة عسكرية وقرى جديدة في عفرين

سيطرت وحدات الجيش السوري الحر المشاركة في عملية غصن الزيتون، اليوم الأحد، على كبرى القواعد العسكرية التابعة لتنظيم "ب ي د/ بي كا كا" الإرهابي قرب مدينة عفرين السورية، وتمكنت من السيطرة أيضاً على مطار بابليت الاستراتيجي جنوب غرب المدينة.

وقالت وكالة الأناضول إن وحدات "السوري الحر"، سيطرت على ما يسمى "الفوج 135 قوات خاصة" التابع لتنظيم "ب ي د/ بي كا كا" الإرهابي بعد مناوشات قصيرة.

وأضافت أن وحدات السوري الحر سيطرت على مقر الفوج الواقع على بعد 2 كيلومتر شمال شرق مدينة عفرين، خلال تقدمها للسيطرة على المدينة لتطهيرها من الإرهابيين.

وعثرت وحدات السوري الحر في الفوج الذي كان يتبع لقوات بشار الأسد قبل انسحابها من المنطقة وتركها للإرهابيين، على العديد من المركبات العسكرية والأنفاق وكميات كبيرة من الذخائر.

ومن المعروف أن مقر الفوج كان يستخدم كمركز لقوات الولايات المتحدة التي تقدم تدريبات عسكرية لعناصر التنظيم غرب نهر الفرات.

من جهة أخرى، تمكنت قوات غصن الزيتون من تطهير مطار عسكري استراتيجي تابع لقرية بابليت، بالإضافة إلى 8 قرى جديدة في المنطقة الواقعة بين جنديرس ومدينة عفرين.

ومنذ أن انطلقت عملية غصن الزيتون في يناير/كانون الثاني الماضي، والهادفة لتطهير منطقة عفرين من الإرهابيين، أحرزت القوات التركية والجيش السوري الحر تقدماً كبيراً مع فرض السيطرة على القسم الأكبر من المنطقة، وباتا قريبين من فرض الحصار الكامل على مركز المدينة.