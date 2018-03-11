جنود أتراك يسعفون إرهابيين من ب ي د وداعش أصيبوا خلال عملية "غصن الزيتون"

قدم عناصر من الجيش التركي إسعافات أولية لجرحى من تنظيمي "ي ب ك -ب ي د / بي كا كا" و"داعش" الإرهابيين سقطوا أثناء تحرير مناطق في عفرين شمالي سوريا.

وتلتزم القوات التركية المشاركة في عملية "غصن الزيتون"، منذ انطلاقها في يناير/كانون الثاني الماضي، بأخلاقيات الحرب التي شرعها الإسلام، كما تتوخى الحذر الشديد من أجل عدم إلحاق أي أذي بالمدنيين.

وقدم جنود أتراك إسعافات أولية لجرحى تنظيمي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش" في جبل "بوجيتا" الإستراتيجي (المحرر الأحد) وقرية "كفر زيت" التي تم تحريرها السبت.

وعقب تقديم الاسعافات الأولية، تم نقل هؤلاء الجرحى إلى مستشفيات داخل تركيا لتلقي العلاج.

في سياق متصل، وزعت قوات الجيش التركي مسلحة التركية مساعدات إغاثية على أهالي قريتي "كفر صفرة" و"حسيركي" بعفرين.

ومنذ 20 يناير/كانون الثاني الماضي، يستهدف الجيشان التركي و"السوري الحر"، مواقع تنظيمي "ب ي د/ ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش" الإرهابيين، في المنطقة، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتجنيب المدنيين أي أضرار.

ومع اقتراب القوات التركية والسوري الحر، من مشارف مدينة عفرين، يحرص إرهابيو "ب ي د/بي كا كا" على استخدام المدنيين دروعا بشرية، وإبقائهم داخل المدينة؛ حيث يمنع الإرهابيون المدنيين من مغادرة المدينة إلى مناطق سيطرة النظام السوري.