عملية غصن الزيتون.. تحرير جبل بوجيتا الإستراتيجي وقرى جديدة في عفرين

تمكّن الجيشان التركي والسوري الحر من تحرير 3 قرى في عفرين وجبل "بوجيتا" الإستراتيجي التابع لمدينة عفرين، ضمن عملية "غصن الزيتون"، التي تستهدف التنظيمات الإرهابية.

والقرى التي حررتها قوات "غصن الزيتون" من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، هي "جقمق صغير" و"علمدار" و"كفر بطنا".

ويقع جبل بوجيتا، الذي تم تحريره، جنوب غرب مدينة عفرين، ويعدّ موقعًا مهمًا لعملية تحرير المدينة من الإرهابيين.

ومع تحرير القرى الجديدة، يرتفع عدد النقاط المحررة اليوم إلى 18 نقطة، وإلى 189 نقطة بينها 5 بلدات، و151 قرية، و33 نقطة إستراتيجية، منذ انطلاق عملية عفرين.

ومع اقتراب القوات التركية عناصر والجيش السوري الحر، من مشارف مدينة عفرين، يحرص إرهابيو "ب ي د/بي كا كا" على استخدام المدنيين دروعا بشرية، وإبقائهم داخل المدينة؛ حيث يمنع الإرهابيون المدنيين من مغادرة المدينة إلى مناطق سيطرة النظام السوري.

ومنذ أن انطلقت عملية غصن الزيتون في يناير/كانون الثاني الماضي، والهادفة إلى تطهير منطقة عفرين من الإرهابيين، أحرزت القوات التركية والجيش السوري الحر تقدماً كبيراً مع فرض السيطرة على القسم الأكبر من المنطقة، وباتا قريبين من فرض الحصار الكامل على مركز المدينة.