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وزير تركي: سنؤمن حدودنا من البحر المتوسط وصولاً إلى إيران

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
أحمد أشرف فاقي بابا وزير الزراعة والثروة الحيوانية التركي أحمد أشرف فاقي بابا وزير الزراعة والثروة الحيوانية التركي

قال وزير الزراعة والثروة الحيوانية التركي، أحمد أشرف فاقي بابا، إن بلاده ستؤمن حدودها بدءًا من البحر المتوسط وصولا إلى إيران، وأنها تمتلك القدرة لتحقيق ذلك.

وأشار الوزير التركي، في فعالية سياسية عقدت بمدينة أديمان جنوب شرق تركيا السبت، إلى أن بلاده لديها هدف واحد يتمثل بـ"سوريا للسوريين وعفرين لأهالي عفرين"، مؤكدًا أن عفرين سيتم تحريرها من الإرهاب.

ولفت إلى أن بلاده ستنسحب من عفرين عقب تسليمها لأصحابها الحقيقيين.

ومنذ 20 يناير/كانون الثاني الماضي، يستهدف الجيش التركي بالتنسيق مع "الجيش السوري الحر"، ضمن عملية "غصن الزيتون"، مواقع تنظيمي "ب ي د/ ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش" الإرهابيين، في عفرين، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتجنيب المدنيين أية أضرار.

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