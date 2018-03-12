الحكومة التركية: توصلنا إلى تفاهم مشترك مع العراق حول مكافحة "بي كا كا" الإرهابي

قال المتحدث باسم الحكومة التركية بكر بوزداغ، إن المباحثات مع الحكومة العراقية بخصوص عملية عسكرية محتملة ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية شمالي العراق، كانت إيجابية، وتم التوصل من خلالها إلى تفاهم مشترك بشأن مكافحة المنظمة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بوزداغ عقب اجتماع مجلس الوزراء في العاصمة أنقرة، اليوم الاثنين.

وأضاف بوزداغ: "المباحثات مع الحكومة العراقية كانت إيجابية، والحكومة العراقية توصلت إلى تفاهم مشترك مع تركيا ضد المنظمة الإرهابية، وفي إطار هذا التفاهم سيواصل الجانب العراقي مكافحة الإرهاب بحزم".

وعن توقيت بدء عملية مكافحة الإرهاب المرتقبة في شمال العراق، قال المتحدث : "عندما تبدأ العملية سوف يسمع بها الجميع، وينبغي ألا يتوقع أحدٌ مني إعطاء جدول زمني بشأنها، سيعلم الجميع أنها قد بدأت عندما يرون طائراتنا الحربية ومقاتلينا".