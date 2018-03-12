تركيا تخطط لاستخدام ذخائر جديدة محلية الصنع بعملية غصن الزيتون

قال وزير الدفاع التركي، نورالدين جانيكلي، إنهم يخططون لاستخدام ذخائر جديدة محلية الصنع في عملية غصن الزيتون المستمرة ضد التنظيمات الإرهابية في منطقة عفرين.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، اليوم الاثنين، خلال افتتاح معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري "ديمدكس 2018" (DIMDEX 2018)، حيث تفقد أجنحة الشركات التركية.

وأضاف جانيكلي "سيتم إجراء آخر التجارب على بعض المنتجات نهاية نيسان/ أبريل المقبل، وعقب انتهاء التجارب بنجاح سيتم تسليم تلك الذخائر إلى القوات المسلحة التركية".

وأردف "نستخدم منتجاتنا المحلية من الأسلحة والذخائر بنسبة كبيرة في عملية غصن الزيتون، وخصوصاً من ناحية الذخيرة".

وأكد أن تكنولوجيا الصناعات الدفاعية التركية تمكنت من الانطلاق من الصفر وصولاً إلى الإنتاج.

ولفت إلى أن هناك طلبات كبيرة على منتجات الصناعات الدفاعية التركية، مبيناً أن أغلب المنتجات المعروضة في الجناح التركي بالمعرض هي من المنتجات التي تصدرها تركيا.

وأوضح أن هناك اهتماماً وطلباً كبيراً على منتجات شركات الصناعات الدفاعية التركية في الأسواق العالمية، حيث إن لها مكانة فيها، مؤكداً أن النظام الاحتكاري في مجال الصناعات الدفاعية بدأ يتغير في العالم.

وأشار إلى أن تركيا وبعض الدول الشرقية اتجهت إلى قطاع الصناعات الدفاعية، مبيناً أن هذا القطاع يلعب دوراً مهماً في زيادة الدخل القومي التركي.