تركيا تعبر عن قلقها إزاء تصاعد هجمات أنصار "بي كا كا" الإرهابي في برلين

قال المتحدث باسم الحكومة التركية بكر بوزداغ مساء اليوم الاثنين أن تركيا تشعر بقلق بالغ إزاء هجمات تنظيم "بي كا كا" الإرهابي الأخيرة في ألمانيا وتتوقع من الحكومة الألمانية بذل قصارى جهدها لضمان سلامة المجتمع التركي على أراضيها.

وقال بوزداغ "إننا ندعو الحكومة الألمانية إلى أن تكون أكثر حساسية بشأن سلامة مواطنينا الأتراك، وتقديم الإرهابيين للعدالة".

وأضاف المسئول أن الحكومة التركية أرسلت مذكرة دبلوماسية إلى ألمانيا حول أعمال تنظيم "بي كا كا" العدوانية المتصاعدة في البلاد.

تعرض مسجد تركي في العاصمة الألمانية برلين لإطلاق نار في وقت مبكر من يوم الأحد في أحدث حادث من سلسلة هجمات استهدفت الجالية التركية والمسلمة من قبل أنصار تنظيم "بي كا كا" الإرهابي والجماعات اليمينية المتطرفة.

وكان الهجوم على المسجد هو الحادث الأخير من مئات الهجمات التي استهدفت الجاليتين التركية والإسلامية في البلاد. وشهدت ألمانيا 950 هجوما العام الماضي على المسلمين أو الأماكن المرتبطة بالإسلام، وفقا لوزارة الداخلية.

وارتفعت أعداد الهجمات التي ينفذها أنصار تنظيم "بي كا كا" الإرهابي بوتيرة متسارعة بعد إطلاق تركيا "عملية غصن الزيتون" لاجتثاث إرهابيي تنظيمي "بي كا كا/ب ي د" و داعش في عفرين في 20 يناير. العديد من المساجد ومراكز المجتمع التركي في العديد من المدن الألمانية وحتى السفارة التركية في برلين تعرضت لهجمات من قبل أنصار الأحزاب الإرهابية.

وقد تم حظر تنظيم "بي كا كا" الإرهابي في ألمانيا منذ عام 1993 ، لكنه لا يزال ناشطًا على أراضيها.

ولطالما انتقدت تركيا ألمانيا لعدم اتخاذها إجراءات جدية ضد أنصار تنظيم "بي كا كا" الفاعلة على أراضيها، والتي تستخدم البلاد كمنبر لأنشطة التنظيم الإرهابي في جمع الأموال والتجنيد والدعاية.

ويوجد في ألمانيا أكثر ثلاثة ملايين مواطن من الجالية التركية، وكثير منهم من الجيلين الثاني والثالث من المواطنين الألمان المولودين من أصل تركي والذين انتقل أجدادهم إلى البلاد خلال حقبة الستينيات.