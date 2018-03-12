قوات غصن الزيتون تقترب من فرض الحصار على مركز عفرين

بقي 1.5 كم فقط على حصار الجيشان التركي والسوري الحر مدينة عفرين، في إطار عملية غصن الزيتون.

وقد بلغت المساحة الإجمالية التي جرى تطهيرها من الإرهابيين، ألفاً و100 كم مربع، بعد تحرير 18 نقطة جديدة، أمس الأحد.

وعند تقدم قوات غصن الزيتون 1.5 كم من الشرق إلى الجنوب، على محور جنوب - شرق مدينة عفرين، تصبح المدينة محاصرة بشكل تام، في حين بقي 3.5 كم لإحاطتها من الجنوب.

في سياق متصل، لم تبدأ بعد عملية تحرير بلدة معبطلي، الواقعة شمال غرب مدينة عفرين وتعد البلدة الأخيرة التي تنتظر التحرير من أصل 6 بلدات تابعة لعفرين.

وبلغ عدد النقاط المحررة 189 نقطة بينها 5 بلدات، و151 قرية، و33 نقطة استراتيجية، منذ انطلاق عملية عفرين.

ومنذ 20 يناير/كانون الثاني الماضي، يستهدف الجيش التركي و"الجيش لسوري الحر"، مواقع تنظيمي "ب ي د/ ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش" الإرهابيين، في المنطقة، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتجنيب المدنيين أية أضرار.



ومع اقتراب القوات التركية والسوري الحر من مشارف مدينة عفرين، يستمر إرهابيو "ب ي د/بي كا كا" باستخدام المدنيين كدروع بشري وإبقائهم داخل المدينة ويمنعونهم من مغادرتها إلى مناطق سيطرة النظام السوري.