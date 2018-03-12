مدينة مرسين التركية تقيم نصباً لتخليد شهداء غصن الزيتون

أقامت بلدية ولاية مرسين الكبرى جنوبي تركيا "نصب غصن الزيتون" وسط إحدى الحدائق العامة بالمدينة، تخليدا لعملية غضن الزيتون والشهداء الذين سقطوا خلالها أثناء محاربتهم الإرهابيين في منطقة عفرين شمالي سوريا.

وكتب على النصب أقوال مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك "السلام يتحقق باتحاد عزيمة وإيمان الشعب" و"الوحدة تنتصر على كل شيء عدا الموت".

وقال رئيس بلدية مرسين الكبرى، برهان الدين قوجماز، للأناضول، إن تركيا تحارب لوحدها منذ سنوات منظمة "بي كا كا" الإرهابية.

وأوضح أن تركيا قدمت قرابة 40 ألف شهيد جراء محاربة الإرهاب، وأنها تخوض في الوقت الراهن عملية عسكرية مهمة في المنطقة ضد الإرهابيين.

وأضاف: "أردنا تخليد الملاحم التي يسطرها جنودنا في عملية غصن الزيتون ونقلها للأجيال القادمة".

ومنذ 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، يستهدف الجيشان التركي و"السوري الحر"، مواقع تنظيمي "ب ي د/ ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش" الإرهابيين في عفرين مع اتخاذ التدابير اللازمة لتجنيب المدنيين أية أضرار.