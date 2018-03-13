تركيا تدين استهداف موكب رئيس الوزراء الفلسطيني في غزة اليوم

أدانت وزارة الخارجية التركية اليوم الثلاثاء، الهجوم الذي استهدف موكب رئيس الحكومة الفلسطينية، رامي الحمد الله، في قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان للخارجية التركية، أعربت فيه عن إدانتها الشديدة للهجوم الذي استهدف موكب "الحمد الله"، وتمنت الكشف عن المتورطين في أقرب وقت.

وقال البيان "نتمنى لأشقائنا الفلسطينيين الوحدة والتضامن ضد هذا العمل الاستفزازي".

وصباح اليوم، تعرّض موكب "الحمد الله" والوفد المرافق له برئاسة ماجد فرج، رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية العامة، إلى قطاع غزة، لتفجير مجهول المصدر، لم يتسبب بوقوع إصابات.