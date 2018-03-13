تشاوش أوغلو: القوات التركية والأمريكية ستتولى فرض الأمن في منبج عقب انسحاب ي ب ك

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو إن القوات التركية بالتعاون مع القوات الأمريكية ستتولى مهمة تحقيق الأمن والاستقرار في منبج عقب انسحاب عناصر ي ب ك الإرهابي منها إلى شرقي الفرات.

وأضاف تشاوش أوغلو خلال تصريحات صحفية أدلى بها، اليوم الثلاثاء، حول المباحثات التركية- الامريكية بخصوص منبج السورية، أنه سيتم تحديد تفاصيل خارطة الطريق بشأن منبج خلال الاجتماع المرتقب بين الوفدين الأمريكي والتركي في التاسع عشر من مارس/ آذار الجاري.

وأشار تشاوش أوغلو إلى أن خارطة الطريق ستتضمن جدولاً زمنياً لانسحاب عناصر ي ب ج الإرهابي من منبج إلى شرقي نهر الفرات، وتفاصيل عن طريقة الانسحاب.

وأكد تشاوش أوغلو أن تركيا ستراقب عملية الانسحاب لحظة بلحظة كما ستتابع أيضاً عملية إعادة تسليم الأسلحة الأمريكية التي كانت واشنطن قد قدمتها إلى ب ي د/ ي ب ك الإرهابي بحجة محاربة داعش.

وأضاف تشاوش أوغلو أنه سيتم الاتفاق على طريقة لإدارة المدينة بعد انسحاب ي ب ك منها مشيراً إلى أن المبدأ الأساسي الذي سيتم اعتماده هو تشكيل إدارة للمدينة من السكان المحليين، وأن القوات التركية والأمريكية ستتولى مهام تحقيق الأمن في المدينة.