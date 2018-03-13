يلدريم يزور آذربيجان غداً للمشاركة في منتدى باكو العالمي

يعتزم رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إجراء زيارة إلى أذربيجان غداً الأربعاء، للمشاركة في النسخة السادسة من "منتدى باكو العالمي" الذي ينظمه مركز "نظامي غنجوي الدولي".

وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء التركي، اليوم الثلاثاء، أن يلدريم سيزور العاصمة الأذربيجانية يومي 14 و15 للمشاركة في منتدى باكو العالمي السادس.

ومن المقرر أن يلتقي يلدريم خلال الزيارة الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء آرتور راسي زاده، ورئيس البرلمان أوكطاي أصادوف.

وأضاف البيان أن يلدريم سيُلقي كلمة خلال افتتاحية المنتدى، التي تنظم تحت شعار "تقليل الفروقات من أجل مجتمعات مشاركة"، وكلمة أخرى في ندوة تحت عنوان "الهجرة: الهجرات الكبيرة والهجرات الأخرى".

كما سيجري يلدريم مباحثات ثنائية مع رؤساء الدول والحكومات الأجنبية المشاركين في المنتدى، فيما يلتقي ممثلين عن وسائل الإعلام ورجال الأعمال، بحسب المصدر ذاته.