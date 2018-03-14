أردوغان: اقتربنا أكثر من مركز عفرين وأتمنى أن تتم السيطرة عليها تماماً بحلول المساء

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن القوات المشاركة في عملية غصن الزيتون في عفرين اقتربت كثيراً من السيطرة على مركز المدينة، معرباً عن تمنيه بإتمام السيطرة تماماً على المدينة بحلول المساء.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها أردوغان، اليوم الأربعاء، في الاجتماع الـ 46 مع المخاتير، في المجمع الرئاسي بأنقرة.

وأضاف أردوغان على أن تركيا عازمة على تطهير عفرين تماماً من الإرهابيين، وبعد ذلك منبج وشرقي الفرات وكامل المنطقة حتى الحدود مع شكال العراق.

وأكد أردوغان على أن القوات المشاركة في عملية غصن الزيتون تتخذ كافة أشكال الحذر والحيطة خلال العملية، مشيراً إلى أن تركيا تعمل حالياً على إخراج المدنيين من عفرين بواسطة سيارات عبر ممر خاص.

وتابع أردوغان: "هؤلاء (إرهابيو ي ب ك/ بي كا كا) أوغاد وقتلة لدرجة أنهم قاموا بتفخيخ المصحف الشريف واستشهد على إثر ذلك أحد جنودنا أثناء رفعه القرآن الكريم عن الأرض، هؤلاء حقا كفرة ليس لديهم أية عقيدة."