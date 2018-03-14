يلدريم من باكو: قوة تركيا وأذربيجان ستكون ضمانا لأمن المنطقة خلال الأعوام المقبلة

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، اليوم الأربعاء، إن الاستثمارات المتبادلة بين بلاده وأذربيجان تجاوزت الـ10 مليارات دولار أمريكي.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها يلدريم خلال لقائه رئيس المجلس الوطني الأذربيجاني أوكتاي أسعدوف، في العاصمة باكو، حيث أوضح أن تركيا وأذربيجان دولتان شقيقتان وأنه لا يشعر بالغربة حين يزورها.

وأضاف أن قوة تركيا وأذربيجان ستكون ضمانا لأمن المنطقة خلال الأعوام المقبلة، مؤكدا أن جهود بعض الدول للتأثير على تركيا وأذربيجان لدى المجتمع الدولي ستبقى دون نتيجة.

وتابع: "نرى أذربيجان ضمانا وتأمينا لدول القوقاز. ينبغي أن تكون أذربيجان قوية من أجل استقرار المنطقة، وأن يتم تعزيز العلاقات بين أنقرة وباكو بشكل أكبر".

وفي وقت سابق من اليوم، وصل رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم العاصمة الأذربيجانية باكو، وعقد لقاء مغلقا استمر على مدى ساعة، مع الرئيس الأذري إلهام علييف.

ويزور يلدريم باكو للمشاركة بمنتدى "باكو" العالمي السادس المزمع انعقاده يومي 16-17 آذار/ مارس الحالي، برعاية مركز "نظامي كنجوي" الدولي.