أهالي عفرين يعقدون مؤتمراً لإنقاذ وإدارة مدينتهم في غازي عنتاب

كشفت مصادر كردية سورية أن أهالي عفرين يزمعون عقد مؤتمر تحت اسم إنقاذ عفرين، في مدينة غازي عنتاب التركية يوم الأحد القادم، وذلك بهدف التحضير لإدارة مدينة عفرين وريفها بعد إتمام الجيشين التركي والسوري الحر عملية تطهير المنطقة من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا".

وبحسب مصادر داخل رابطة المستقلين الكرد السوريين، التي ترعى المؤتمر، فإن المشاركين في المؤتمر سيبحثون عملية غصن الزيتون وتحرير عفرين من منظمة "بي كا كا" الإرهابي الذي مارس إرهابه على أهالي عفرين طوال 6 سنوات.

كما سيناقش الحضور كيفية حماية المدنيين وفتح ممرات أمنة لهم للعودة إلى قراهم ومنازلهم وعودة الحياة الطبيعية إلى عفرين بالتنسيق مع الجيش التركي والجيش السوري الحر.

وسيقوم المجتمعون في المؤتمر بإرسال رسالة إلى المسؤولين الأتراك وعلى رأسهم الرئيس رجب طيب أردوغان مفادها أن "أهل عفرين جاهزون لإدارة مدينتهم" بحسب المصادر ذاتها.

وكشف آزاد عثمان، أحد أعضاء اللجنة المنظمة لمؤتمر إنقاذ عفرين، لـ"ديلي صباح" أن التحضير له بدأ منذ أسبوعين، وذلك "بعد أن تيقنا أن عملية غصن الزيتون مستمرة حتى تحريرها من حزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي ك) المستبد".

وحول توقيت عقد المؤتمر وسبب تأخره حتى الآن، قال عثمان: "كان من الصعب أن نقوم بأي خطوة بوجود هذا الحزب الذي مارس كل أنواع الإرهاب والاستبداد بحق المدنيين واصطف مع نظام الأسد القاتل للشعب السوري".

وتحدث آزاد عثمان لـ"ديلي صباح" عن أهداف المؤتمر قائلاً: "نحن نقوم بمحاولة أن نملأ الفراغ الذي سيخلفه انسحاب قوات ب ي د سياسياً وخدمياً في عفرين، ونحاول أن نساعد المواطنين للوصول إلى الاستقرار والأمان، لتجاوز تلك المرحلة البائسة ولمنع الثأر والاحتراب الداخلي".