تركيا تعتقل إرهابياً فخخ طريق مدنيين بعفرين وتسبب في مقتل أربعة منهم

ألقت القوات التركية القبض على أحد إرهابيي تنظيم "ب ي د/ بي كا كا"، ممن فخخوا طريق خروج المدنيين من قرية قريرة في منطقة عفرين.

وتمّ اقتياد الإرهابي (إ - أ) الذي أُلقي القبض عليه جريحاً، إلى الداخل التركي لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، بحسب ما كشفت وكالة الأناضول الخميس.

وفي الخامس من مارس/ آذار الجاري، رصدت طائرات بدون طيار تابعة للجيش التركي، واقعة مقتل 4 مدنيين بينهم رضيع وطفلين، بفعل عبوة ناسفة زرعها عناصر تنظيم "ب ي د/ بي كا كا" الإرهابي على الطريق، أثناء محاولة أسرة مدنية الفرار من منطقة عفرين شمالي سوريا.

والتقطت الطائرات لحظات قيام عنصرين من "ب ي د/ بي كا كا" يحملان بنادق كلاشينكوف بزرع عبوات ناسفة في الطريق الواصل إلى قرية "قريرة" في ناحية "جنديرس" بعفرين.

وأظهر التسجيل كيفية تحييد سلاح الجو التركي للإرهابيين، لكن كاميرا الطائرة التقطت أيضًا تقدم شاحنة تقل مدنيين كانت تحاول الخروج من القرية، واصطدامها بعبوة ناسفة إلا أنها نجحت في تجاوز الانفجار بسبب سرعتها المرتفعة.

وبعد أن أصيبت إطارات الشاحنة بشظايا، ولمح السائق بعض الحفر وسط الطريق، اضطر إلى ركنها على جانب الطريق، إلا أن الذعر الذي خلفه التفجير جعل المدنيين يخرجون من الشاحنة ويبدأون بالهرب، وعندها وقع انفجار ثانٍ، سقط فيه الضحايا الأربعة.

وخلال الحادثة نفسها تلقى الإرهابي المذكور إصابات في جسده، وبعد مراقبته من قِبل الجهات الأمنية التركية، تمّ إلقاء القبض عليه ونقله إلى تركيا.

وعقب إتمام الإجراءات القانونية بحقه، تمّ تحويل الإرهابي إلى المحكمة التي قررت حبسه.

وفي إفادته قال الإرهابي، إنه انتقل من تركيا إلى عفرين قبل نحو 5 أعوام، بطرق غير قانونية، والتحق هناك بصفوف التنظيم الإرهابي "ي ب ك".

وتابع قائلاً: "خلال هذه الفترة تلقيت تدريبات على استخدام أنواع عديدة من الأسلحة، وكنت واحداً من الذين فخخوا الطريق الذي استخدمه المدنيون للخروج من قرية قريرة".