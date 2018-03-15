رئيس البرلمان التركي يستقبل نظيره العراقي بأنقرة

استقبل رئيس البرلمان التركي إسماعيل قهرمان نظيره العراقي سليم الجبوري والوفد المرافق له، اليوم الخميس، بمبنى البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة.

وخلال اجتماع على مستوى الوفود أعرب قهرمان عن سروره لتحقيق العراق نتائج إيجابية في محاربة الإرهاب.

وأضاف أن تركيا والعراق بلدان تربطهما علاقات تاريخية، مرحباً بمضي العراق قدماً نحو إرساء النظام عقب الصعوبات التي مر بها.

وأكد قهرمان أن وحدة العراق واستقراره يشكلان أساس السلام الإقليمي والدولي معاً، مضيفاً "لقد سرّنا تحرككم المشترك معنا ضد الأنشطة الإرهابية الموجهة ضد تركيا".

من جانبه أعرب الجبوري عن شكره للجمهورية التركية التي تقف إلى جانب العراق، مثمناً الدعم التركي لبلاده في حربها ضد الإرهاب وخصوصاً تنظيم داعش، والجماعات المتطرفة الأخرى.

وأشار إلى أن تركيا أظهرت مرة أخرى مدى أهمية الصداقة بين البلدين، والجذور التاريخية التي تربطهما، وأظهرت ذلك مع زيادة حصة العراق من المياه.

وأكد الجبوري ضرورة العمل الجاد بين تركيا والعراق من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، الأمر الذي يتطلب عملاً مشتركا.

وأردف "ينبغي لنا بذل جهود مشتركة ضد الإرهاب والمتطرفين لإنقاذ المنطقة من الخراب".

وبيّن بالقول "إن تركيا والعراق قوتان كبيرتان، ونحن ممتنون لمواصلة الحوار بين البلدين".

ولفت إلى أن تركيا طرف مهم جداً بالنسبة إلى العراق في مسألة إعادة إعمار المناطق المدمرة جراء تنظيم "داعش".

وتابع "أن الشركات التركية لديها خبرة في هذا المجال، ونرغب في أن تأخذ دوراً مهماً في العراق خلال الفترة المقبلة".

وأكد أن العراق يقف بالكامل ضد التنظيمات الإرهابية التي تضر بتركيا والمنطقة وخصوصاً منظمة "بي كا كا" الإرهابية، مبيناً أنه من خلال التعاون التام مع الجمهورية التركية سيتمكن البلدان من التغلب على هذا التهديد.