قالن: 70 بالمئة من عفرين تحت سيطرة غصن الزيتون ولا ننوي تسليم المنطقة للأسد

أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، الخميس، أن نحو 70 بالمئة باتت تحت السيطرة الكاملة للقوات التركية والجيش السوري الحر، بعد تطهيرها من إرهابيي "ي ب ك" وداعش.

وقال قالن، في مقابلة مع تلفزيون محلي: "أرسينا الأمن بشكل كامل في نحو 70 بالمئة من مساحة عفرين" في إطار عملية غصن الزيتون.

وأضاف: "ضاق الخناق على الإرهابيين في عفرين، ونتوقع تطهير مركز المدينة بشكل كامل منهم قريباً جداً".

وأشار المسؤول التركي إلى أهمية الإنجاز الذي حققته غصن الزيتون بالقول: "كانوا يريدون تحويل عفرين إلى جبل قنديل ثانٍ" في إشارة إلى معقل منظمة بي كا كا الإرهابية شمال العراق، مؤكداً أن عملية غصن الزيتون حالت دون ذلك.

من جهة أخرى، أكد إبراهيم قالن أن تركيا لا تنوي تسليم عفرين إلى نظام الأسد بعد انتهاء عملية غصن الزيتون.

وفيما يتعلق بإقالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوزير خارجيته ريكس تيلرسون من منصبه، ومدى تأثير هذه الخطوة على علاقات البلدين، قال قالن: "التخلّي عن الإطار الذي اتفقنا عليه بسبب تعيين بومبيو بدلًا من تيلرسون أمر غير وارد".

ومنذ 20 يناير/كانون الثاني الماضي، يستهدف الجيش التركي و"السوري الحر"، في إطار "غصن الزيتون"، مواقع تنظيمي "ب ي د/بي كا كا" و"داعش" الإرهابيين في منطقة "عفرين"، شمالي سوريا، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتجنيب المدنيين أية أضرار.