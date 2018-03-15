وزير الخارجية التركية: تأجيل المحادثات التركية الأمريكية حول منبج

أعلن متحدث باسم وزير الخارجية التركية، اليوم الخميس، أن زيارة وزير الخارجية التركية مولود تشاووش أوغلو إلى الولايات المتحدة التي كانت مقررة في الـ19 من الشهر الجاري واللقاء المرتقب هناك حول منبج قد تم تأجيله.

ويأتي التأجيل بعد أيام من إعفاء الرئيس الأمريكي ترامب وزير خارجيته تيلرسون من مهامه واستبداله بمدير وكالة الاستخبارات المركزية، مايك بومبيو.

وكان تشاووش أوغلو سيلتقي بنظيره الأمريكي تيلرسون للحديث عن الوضع في مدينة منبج السورية التي يسيطر عليها حالياً تنظيم ب ي د الإرهابي، الذراع السورية لتنظيم ب كا كا الإرهابي.

وكان يفترض بالاجتماع التركيز على خارطة طريق للمدينة بما في ذلك خروج ميليشيا التنظيم الإرهابي منها وإعادة السلاح الذي منحته الولايات المتحدة له. لكن حركة ترامب الفجائية قد غيرت مخطط اللقاء.

ومدينة منبج من أكثر المواضيع مداولة بين تركيا والولايات المتحدة التي تدعم تنظيم ب ي د رغم تأكيد الجانب التركي وإثباته أن الـ ب ي د ليس سوى أحد أذرع بي كا كا الذي تضعه واشنطن ذاتها على لائحة المنظمات الإرهابية.

ويؤكد المسؤولون الأتراك أن عملية "غصن الزيتون" الجارية حالياً في منطقة عفرين، في شمال سوريا، ستتسع إلى منبج مع انتقادها للولايات المتحدة لعدم التزامها بوعودها.

وتتحجج واشنطن أن المجالس المحلية ربما هي من سيحكم المدن بعد دحر تنظيم داعش وإخراجه منها، لكن الواقع ان تنظيم ب ي د الانفصالي الإرهابي هو من سيطر على شمال.