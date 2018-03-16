أردوغان: قوات "غصن الزيتون" أصبحت تسيطر على ثلاثة أرباع منطقة عفرين

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سيطرة الجيش التركي و "السوري الحر" على ثلاثة أرباع منطقة "عفرين" السورية في إطار عملية "غصن الزيتون".

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التركي، اليوم الجمعة، خلال مؤتمر لفرع حزبه "العدالة والتنمية" في ولاية "أرضروم" (شمال شرق).

وأشار أردوغان إلى أن "تركيا تمكنت إلى حد كبير من حل مشكلة عفرين، ونحن الآن نسيطر على ثلاثة أرباع المنطقة".

وتطرق الرئيس التركي خلال كلمته إلى الدعم العسكري الذي تقدّمه الولايات المتحدة إلى تنظيم "ب ي د/ بي كا كا" الإرهابي بسوريا.

وقال في هذا الصدد: "يقدّمون (أمريكا) لتنظيم إرهابي شتى أنواع السلاح دون أي مقابل، ويرفضون بيعها لنا بالمال، ثم يقولون إنهم لا يدعمون الإرهاب، كيف يحصل ذلك، هل بالإمكان توضيح ذلك؟".

وأضاف أردوغان: "إذا أرادت الولايات المتحدة الأمريكية العمل معنا ضد الإرهاب، فعليها البدء بإخراج الإرهابيين من شرقي الفرات".

وشدّد الرئيس التركي على أن بلاده ستقوم الآن بتوسيع نقاط المراقبة في إدلب وإحكامها من جهة، والتوجه إلى منبج من جهة أخرى.

وفي كلمة له مخاطباً حشداً من المواطنين قبل بدء المؤتمر، وجّه أردوغان، انتقادات لاذعة للبرلمان الأوروبي على خلفية موافقته على مشروع قرار يدعو تركيا لإيقاف عملية "غصن الزيتون

وقال أردوغان " أيها البرلمان الأوروبي، متى كنت مخولًا لتقديم التوجيهات لهذا الشعب؟ احتفظ بهذه التوجيهات لنفسك."

وأكد أردوغان، أن بلاده "لن تكترث لأي قرارات يتخذها البرلمان بهذا الاتجاه"، مشددًا أن القرار الأخير "لا قيمة له بالنسبة لتركيا

وأمس الخميس، وافقت الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي، على مشروع قرار، يدعو تركيا لإيقاف عملية "غصن الزيتون" التي أطلقتها في يناير/كانون ثاني الماضي، لتطهير عفرين من الإرهابيين