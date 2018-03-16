الإعلان عن اجتماع بين مسؤولين أتراك وأمريكان حول منبج في 21 الجاري

صرح مسؤول أمريكي عن احتمال عقد لقاء مع الجانب التركي على مستوى رفيع من الطرفين، في 21 مارس/آذار الجاري حول سوريا، بدل اللقاء الذي كان مقررا في 19 من الشهر نفسه.

وأوضح المسؤول الرفيع، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، مساء الخميس، للأناضول، أنه "من المخطط عقد لقاء بين مسؤولين أتراك وأمريكيين في 21 مارس الحالي، وإن لم يكن على مستوى الوزراء، حول الشأن السوري". وأضاف أن الاجتماع سيكون بمشاركة وزير خارجية تركيا مولود تشاوش أوغلو.

وأفاد المسؤول، أن "الولايات المتحدة ترغب في استمرار عمل اللجان الفنية المشكلة للمساهمة في تحسين العلاقات المتوترة بين البلدين"، مؤكدا أن "اللقاءات بين وفود الجانبين ستتواصل".

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت مصادر دبلوماسية تركية تأجيل زيارة وزير الخارجية التركي المقررة للولايات المتحدة في 19 مارس الجاري، إلى موعد آخر لم يحدد.

وأوضحت المصادر الدبلوماسية أنّ تشاوش أوغلو كان سيناقش مع المسؤولين الأمريكيين خلال الزيارة، الوضع القائم في مدينة منبج السورية.

يذكر أنّ تركيا والولايات المتحدة، توصلتا خلال الزيارة التي أجراها وزير الخارجية الأمريكي المُقال ريكس تيلرسون، لأنقرة مؤخراً، إلى اتفاق بشأن تشكيل آلية عمل مشتركة، لمناقشة الخلافات القائمة بين البلدين.

وتتضمن هذه الآلية إنشاء 3 آليات عمل ثنائية، على أن يكون فريق العمل الأول متخصص بالعمل المشترك حول تنظيم "فتح الله غولن" الإرهابي، والقضايا القنصلية بين الجانبين.

وتُعنى المجموعة الثانية بالملف السوري وقضايا التعاون لهزيمة تنظيم "داعش" والمجموعات الإرهابية الأخرى، حيث سيقوم الفريق ببحث كيفية التزام واشنطن بتعهداتها التي قطعتها لتركيا حول منبج، وتوفير الأمن للمناطق المحررة من "داعش"، ومسألة الحل السياسي بسوريا.

أما فريق العمل الثالث، فيهتم بمسألة الحرب المشتركة ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية.