اليونان ترفض طلبًا تركيًا ثالثًا بشأن تسليم عسكريين هربوا إليها عقب محاولة الانقلاب

رفضت محكمة الاستئناف في أثينا، اليوم الجمعة، طلباً ثالثاً قدمته تركيا بشان تسليم عسكريين أتراك هربوا إلى اليونان على خلفية الانقلاب الفاشل في 15 يوليو/ تموز 2016.

وبأيد مكبلة بالسلاسل، وقف 8 عسكريين أتراك انقلابيين أمام قاضي محكمة الاستئناف في العاصمة أثينا بناءًا على طلب تركيا لإعادتهم.

وخلال الجلسة، قالت النائب العام "إفغينيا كيفيلو"، إن الأدلة الموجودة في ملف الإعادة غير كافية رغم تضمنها تهم جديدة إضافة إلى "القتل العمد"، وطالبت برفض إعادة العسكريين إلى تركيا.

وعقب كلمة النائب العام، قضت المحكمة برفض طلب تركيا لتسليمها العسكريين الانقلابيين الفارين.

وسابقًا، كانت محاكم يونانية رفضت طلبين مقدمين من تركيا حول تسليم الانقلابيين الفارين إلى اليونان.

وشهدت تركيا، في 15 يوليو/تموز 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة "غولن" الإرهابية، حاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.

وفرّ 8 عسكريين إلى اليونان، بعيد المحاولة الانقلابية على متن مروحية عسكرية، وتقدموا بطلب لجوء هناك.