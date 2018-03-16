تركيا: قرار البرلمان الأوروبي حول عملية غصن الزيتون "منحاز ويفتقر للموضوعية"

قالت وزارة الخارجية التركية، اليوم الجمعة، إن البرلمان الأوروبي أظهر عبر موافقته على مشروع قرار يدعو تركيا لوقف عملية "غصن الزيتون"، تبنيه رؤية "منحازة وتفتقر للموضوعية".

وأضافت الوزارة، في بيان، أن البرلمان الأوربي يمتلك سجلا من التساهل مع المنظمات الإرهابية، ولا يمكن قبول قراره بشأن عملية غصن الزيتون.

وأكدت أن تركيا ستواصل بكل عزم كفاحها ضد كافة المنظمات الإرهابية.

وأمس الخميس، وافقت الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي، على مشروع قرار، يدعو تركيا لإيقاف عملية "غصن الزيتون" التي أطلقتها في يناير/كانون ثاني الماضي، لتطهير منطقة عفرين السورية من الإرهابيين.

ودعت الخارجية التركية البرلمان الأوربي ودول الاتحاد إلى تحمل المسؤولية والمساهمة بشكل ملموس في إنهاء الأزمة التي تشهدها سوريا منذ 7 أعوام.

ومنذ 20 يناير الماضي، يستهدف الجيش التركي و"الجيش السوري الحر"، مواقع تنظيمي "ب ي د/ بي كا كا" و"داعش" الإرهابيين في عفرين، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتجنيب المدنيين أي ضرر.