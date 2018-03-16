تركيا: مظاهرات أنصار "بي كا كا/ب ي د" في فرنسا تتحول إلى أعمال عنف

حذّرت سفارة تركيا لدى باريس، اليوم الجمعة، من تحول مظاهرات ينظّمها أنصار تنظيم "ب ي د/ بي كا كا" الإرهابي، في فرنسا، إلى أعمال عنف.

جاء ذلك في بيان صادر عن السفارة بشأن اعتداءات أنصار التنظيم الإرهابي، التي طالت ممتلكات مواطنين أتراك في عدة مدن فرنسية، مؤخرًا.

وأدانت السفارة تلك الاعتداءات، مؤكدة تواصلها مع السلطات المعنية للقبض على المعتدين وتحويلهم إلى القضاء.

ومن جملة تلك الاعتداءات؛ تعرض سيارتين لمواطنين تركيين، في مدينة مارسيليا (جنوب)، للحرق، يومي 5 و10 مارس/ آذار الجاري، وتعرض مقهى يديره مواطن تركي، في المدينة ذاتها، لاعتداء مماثل، الأحد الماضي، بحسب البيان.

وأشارت السفارة، إلى تبني أعضاء في "ب ي د/ بي كا كا"، عددًا من تلك الاعتداءات.

ومارس أنصار التنظيم أعمال عنف، خلال مظاهرات لهم في عدة دول أوروبية ضد عملية "غصن الزيتون"،التي ينفذها الجيش التركي و"السوري الحر" ضد الإرهابيين في منطقة عفرين، شمالي سوريا.

والثلاثاء الماضي، حاول عدد من أنصار التنظيم اقتحام مبنى السفارة الأمريكية لدى باريس، وأصيب عدد منهم إثر تدخل الشرطة الفرنسية لتفريقهم.