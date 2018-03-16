طائرات تركية تلقي منشورات عربية وكردية على أهالي عفرين تدعوهم لعدم الانخداع بوعود ي ب ك الإرهابي

ألقت الطائرات الحربية التركية منشورات بالعربية والكردية والتركية على أهالي مدينة عفرين السورية تدعوهم فيها للوثوق بالقوات التركية والابتعاد عن مخابئ ومخازن أسلحة تنظيم ب ي د/ ي ب ك الإرهابي وعدم السماح للتنظيم باستخدامهم دروعاً بشرية.

وأكد البيان على أن هدف القوات التركية هو القضاء على التنظيم الإرهابي الذي تسبب في أضرار كثيرة لتركيا ولأهالي عفرين.

ودعى البيان الأهالي الراغبين في مغادرة المدينة إلى اللجوء إلى القوات التركية التي ستضمن خروجهم من المدينة بشكل آمن.

كما ألقت القوات المسلحة بياناً آخر من الجو خاطبت فيه من انخدعوا وانضموا إلى صفوف التنظيم ومن أجبروا على حمل السلاح لللقتال بصفوفه. ودعى البيان هؤلاء إلى عدم الانخداع بالوعود الزائفة التي يقدمها لهم التنظيم الإرهابي، وإلى عدم السماح له باستخدامهم كدروع بشرية في عفرين بينما تفر قياداتهم إلى خارج المدينة. كما دعاهم البيان إلى الوثوق في القوات التركية وتسليم أنفسهم في أقرب وقت.