غصن الزيتون.. تطهير تلتين إستراتيجيتين وقريتين في عفرين من الإرهابيين

طهرت القوات المسلحة التركية والجيش السوري الحر، قريتين وتلتين إستراتيجيتين في عفرين من الإرهابين، اليوم الجمعة، ضمن عملية غصن الزيتون.

وتم تطهير قريتي "مسكة فوقاني" و"مسكة تحتاني"، التابعتين لناحية جنديرس جنوبي عفرين، وتلة "524" وتلة "544" الإستراتيجيتين من إرهابيي "ي ب ك/ ب كا كا" وداعش.

وبذا يصل عدد المناطق التي تم تطهيرها ضمن العملية إلى 253 منطقة، بينها 210 قرى، و43 نقطة إستراتيجية.

وتستمر القوات التركية والجيش السوري الحر في إحكام تطويق مدينة عفرين، مع فتح ممر آمن للمدنيين الراغبين في الخروج من المدينة.

ومنذ 20 يناير/كانون الثاني الماضي، يستهدف الجيش التركي و"الجيش السوري الحر"، في إطار "غصن الزيتون"، مواقع تنظيمي "ب ي د/بي كا كا" و"داعش" الإرهابيين في عفرين، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتجنيب المدنيين أية أضرار.