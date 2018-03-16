واشنطن: نواصل العمل مع تركيا للتوصل إلى اتفاق بشأن منبج

قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر ناورت، الخميس، إنهم يواصلون مباحثاتهم مع تركيا بخصوص مدينة منبج السورية، وإنهم يهدفون من وراء ذلك التوصل لاتفاق بهذا الخصوص.

وأضافت ناورت، في الموجز الصحفي اليومي، قائلة "نجري مباحثات عدة مع تركيا (بشأن مبنج)، فالأسبوع الماضي أجرينا اجتماعات استمرت يوماً ونصف اليوم مع مسؤولين أتراك، ولا زلنا نعمل معاً من أجل التوصل لاتفاق".

تجدر الإشارة أن وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، أدلى الأربعاء بتصريحات أكد فيها أن هناك مباحثات مع الولايات المتحدة بشأن منبج، وأنهم يواصلون العمل من أجل تطبيق نموذج منبج بين البلدين.

وفي سياق آخر، وخلال رد منها على سؤال صحفي حول مزاعم تقول إن "هناك مدنيون سقطوا في عفرين"، قالت ناورت "لا يمكنني تأكيد صحة هذه الأنباء، فنحن لا نقوم بأية عمليات في عفرين فهي ليست منطقة عمليات لنا".

ومنذ 20 يناير/كانون الثاني الماضي، يستهدف الجيشان التركي و"السوري الحر"، في إطار "غصن الزيتون"، مواقع تنظيمي "ب ي د/بي كا كا" و"داعش" الإرهابيين في عفرين، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتجنيب المدنيين أية أضرار.