يلدريم: الغرب بدأ يفقد عنصر التسامح واحترام الاختلافات الثقافية

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، اليوم الجمعة، إن الغرب "بدأ يفقد عنصر التسامح والاختلافات الثقافية".

جاء ذلك في كلمة ألقاها يلدريم، في اجتماع تشاوري للمفتين الأتراك، بالعاصمة أنقرة.

وأضاف: "للأسف الغرب بدأ يفقد عنصر التسامح والاختلافات الثقافية والتعددية الديمقراطية".

وأوضح أن الغرب كلما انغلق على نفسه، حلّ فيه العنف العنصري والكراهية والتمييز والصراعات؛ بدلا من قيم الديمقراطية والإنسانية.

وأشار يلدريم إلى أن حالات إضرام النيران في المساجد والتمييز ضد المسلمين في أوروبا باتت أمرًا عاديًا.

وأكد أن الوضع الحالي المتفشي في الغرب يشكل تهديدًا على مستقبل مواطنيهم كما يهدد المسلمين أيضاً.

ولفت رئيس الوزراء التركي، إلى أن الإسلام دين سلام وأخوة، موضحا: "كل حياة مقدسة بالنسبة لنا (..) وهو دين لجميع البشرية وليس حكراً على قوم أو ثقافة أو منطقة جغرافية معينة".