الجيش التركي يتحضر لمناورات "نجم البحر 2018" السنوية

كما جرت عليه العادة في كل عام، يستعد الجيش التركي لإجراء مناورات "نجم البحر- 2018" في بحري مرمرة والأسود، في الفترة بين 26 آذار/مارس و5 نيسان/أبريل.

وأفاد بيان صادر عن قيادة القوات البحرية التركية، أمس الجمعة، أن المناورات التي تجري كل عام بشكل منتظم تشارك فيها قوات بحرية وجوية، إلى جانب قيادة خفر السواحل.

وأشار البيان أن الهدف من المناورات، التي تستخدم فيها الذخيرة الحية، هو تطوير قدرات القوات المشاركة ورفع مستوى الجاهزية للحرب وتعزيز أمن البحر الأسود.

وتمتلك تركيا أحد أقوى الأساطيل البحرية في منطقة البحر الأسود، التي تضم كلًا من بلغاريا ورومانيا وأوكرانيا وروسيا وجورجيا.