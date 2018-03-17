يلدريم: عملية "غصن الزيتون" لا تستهدف سوى الإرهاب

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، اليوم السبت، إن "غصن الزيتون، عملية سلام تستهدف الإرهاب، وتهدف لحماية أمن حدودنا وأرواح وممتلكات مواطنينا".

وأضاف "كان من الممكن إنهاء هذه العملية في وقت أقصر، إلا أننا نعمل بدقة شديدة كي لا يصاب المدنيين بسوء".

وتعليقا على دعوة البرلمان الأوروبي، الخميس، تركيا لوقف العملية قال يلدريم "ليس بإمكانهم أن يشرحوا لنا ولا للعالم سبب انزعاجهم من مكافحتنا للإرهاب".

ومنذ 20 يناير/كانون ثاني الماضي، يستهدف الجيشان التركي و"السوري الحر"، المواقع العسكرية لتنظيمي "ب ي د/بي كا كا" و"داعش" الإرهابيين في عفرين، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتجنيب المدنيين أية أضرار.