الحكومة التركية: مهمتنا في عفرين لم تنته بعد وسنعيد الحياة إلى طبيعتها

قال نائب رئيس الوزراء التركي، متحدث الحكومة، بكر بوزداغ، إن قوات عملية "غصن الزيتون" دحرت الإرهابيين من مدينة عفرين، لكن المهمة لم تنته بعد.

جاء ذلك في تغريدة على "تويتر" قال فيها: "تم إنهاء وجود الإرهاب والإرهابيين في عفرين إلا أن مهمتنا لم تنته بعد، ولا يزال أمامنا الكثير لكي نعمله".

وأوضح أنه سيتم تمشيط المدينة لتطهيرها من الألغام والمتفجرات، ومن ثم السيطرة على المناطق المتبقية التابعة لمنطقة عفرين.

وأردف: "انتهى الظلم والتسلط الذي كان يمارسه الإرهابيون على سكان عفرين، وشعب المدينة اليوم حر وسيعيش بسلام واستقرار".

ونوه أن تركيا ستقدم على خطوات سريعة من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها في المناطق المحررة من الإرهابيين، وصيانة وتطوير البنى التحتية والفوقية، فضلا عن اتخاذ التدابير لعدم حدوث مشاكل فيما يتعلق بتأمين المواد الغذائية والوصول إلى الخدمات الصحية.

واشار إلى أن السيطرة على عفرين، تعني الهزيمة مجددا لتنظيمات "بي كا كا / ي ب ك/ ب ي د" و"داعش" الإرهابية، وداعميها الذين يلهثون وراء مخططات جديدة في المنطقة عبر استخدام تلك التنظيمات.

وأضاف: "لقد تم احباط مشروع تأسيس ممر إرهابي ودولة إرهابية".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن رسمياً سيطرة القوات التركية والجيش السوري الحر على مركز مدينة عفرين بشكل كامل، ولاحقاً بلدة معبطلي، لتكون جميع بلدات ومدن عفرين قد طهرت من الإرهابيين، فيما يتوقع أن يتم استكمال السيطرة على الجيوب المتبقية خلال الساعات والأيام القادمة.