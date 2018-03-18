تركيا تدعو الاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوات ملموسة ضمن اتفاق الهجرة

قالت وزارة شؤون الاتحاد الأوروبي التركية، اليوم الأحد، إن أنقرة تنتظر من بروكسل اتخاذ خطوات ملموسة بشأن مباحثات العضوية بالاتحاد، وإلغاء تأشيرات الدخول، وتحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي.

في تغريدات عبر موقع "تويتر"، أشارت الوزارة إلى حلول الذكرى السنوية الثانية للاتفاق التركي الأوروبي في بروكسل، بشأن أزمة الهجرة، والذي يشكّل أهمية بالنسبة للتعاون بين الجانبين.

وأكّدت الوزارة أن اتفاق "18 مارس/آذار 2016" لم يكتف بوقف تدفق الهجرة غير الشرعية، التي كانت بمثابة أزمة وجودية لأوروبا، وإنما حالت أيضًا دون موت مزيد من المهاجرين.

وذكرت أن عدد المهاجرين يوميًا من تركيا إلى الجزر اليونانية تراجع إلى 43 مهاجرا في الوقت الراهن، بعد أن كان 7 آلاف في أكتوبر/تشرين الأول 2015، وذلك بفضل الاتفاق.

وشدّدت الوزارة على أن تركيا التزمت بوعودها في إطار الاتفاق، ولكن الاتحاد الأوروبي لم يلتزم بالمسؤوليات الواقعة على عاتقه، معربة عن أسفها حيال ذلك.

وقالت إن "الحكومة التركية تنتظر من الجانب الأوروبي البدء بتطبيق خطة إعادة التوطين الطوعي التي ستضمن للمهاجرين السوريين السفر بطرق قانونية".

ورحّبت الوزارة بخطوات الاتحاد الأوروبي بشأن المساعدات المالية للاجئين، إلا أنها أكّدت عدم وجود خطوات قوية وسريعة بما فيه الكفاية.

تجدر الإشارة أن الحكومة التركية والاتحاد الأوروبي توصلا بتاريخ 18 آذار/ مارس 2016 في بروكسل إلى ثلاث اتفاقيات مرتبطة ببعضها البعض مع الاتحاد حول الهجرة، وإعادة قبول اللاجئين، وإلغاء تأشيرة الدخول للمواطنين الأتراك.

والتزمت أنقرة بما يتوجب عليها بخصوص الاتفاقين الأولين في حين لا يزال الاتحاد الأوروبي لم يقم بما يتوجب عليه بخصوص إلغاء التأشيرة.