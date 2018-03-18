يلدريم: ليس لدينا أطماع في أراضي أي دولة أخرى

أكّد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، اليوم الأحد، أنّ بلاده لا تطمع باقتطاع أجزاء من أراضي أي دولة، في إشارة إلى سيطرة قوات "غصن الزيتون" على مركز مدينة عفرين.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في احتفالات ذكرى شهداء معارك "تشناق قلعة" بولاية "تشناق قلعة"، غربي البلاد.

وأوضح يلدريم، خلال كلمته، أنّ "تركيا تهدف إلى نشر السلام والأمن داخل حدودها وفي العالم بأسره"، وأضاف أنّ بلاده تبذل جهوداً كبيرة من أجل تحقيق هذا الهدف.

وأبرز يلدريم أن "القوات المسلحة التركية تقوم بعملية عسكرية ناجحة ضدّ التنظيمات الإرهابية في عفرين، مستخدمة في ذلك حقها من القوانين الدولية".

وأكد أنّ الظلم والإرهاب اللذين تمارسهما تنظيمات "ب ي د" و "بي كا كا" و"داعش" ضد تركيا والشعب السوري الشقيق، سينتهي إلى الزوال في وقت قصير، قائلاً: "على الجميع أن يعلم أننا لن نتخلى عن المهمة التي بدأناها".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيطرة القوات المشاركة في عملية "غصن الزيتون"، بشكل كامل، على مركز مدينة عفرين بريف محافظة حلب السورية.