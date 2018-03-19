أردوغان يلمح لـغصن زيتون جديدة ضد إرهابيي بي كا كا في سنجار شمالي العراق

ألمح الرئيس التركي رجب أردوغان إلى إمكانية تنفيذ عملية عسكرية ضد إرهابي بي كا كا في إقليم سنجار بالعراق على غرار عملية غصن الزيتون.

وقال أردوغان خلال كلمة له، اليوم الاثنين، بالمجمع الرئاسي في أنقرة، إن تركيا تواصلت كثيراً مع الحكومة العراقية الحالية والسابقة بخصوص تحول إقليم سنجار بشمال العراق إلى قاعدة تنظيم بي كا كا الإرهابي، مطالبة إياها بعمل اللازم وإلا "فإن تركيا ستدخل سنجار بغتة لتطهيرها من الإرهابيين" الذين يهددون أمنها.

وأضاف أردوغان أن الحكومة المركزية في العراق أبلغت تركيا أنها ستقوم بفعل اللازم وستطلب المساعدة من تركيا إذا لزم الأمر، إلا أنها لم تتخذ أي خطوة إيجابية حتى اليوم، مؤكداً أن تركيا يمكنها تنفيذ عملية جديدة على غرار غصن الزيتون ضد إرهابي بي كا كا في سنجار، كما فعلت في عفرين.