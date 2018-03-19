أردوغان يهنئ بوتين هاتفياً ويبحث معه قمة إسطنبول الثلاثية حول سوريا

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين العلاقات الثنائية والملف السوري والتعاون بين البلدين.

وأفادت مصادر في الرئاسة التركية، أن أردوغان أجرى اتصالاً هاتفيا مع بوتين، هنأه خلاله بالفوز بولاية رئاسية جديدة، وفقاً لوكالة الأناضول.

وأوضحت المصادر أن الزعيمين تناولا العلاقات الثنائية والقمة الثلاثية (تركيا وروسيا وايران) المزمع عقدها في إسطنبول خلال أبريل/ نيسان المقبل بخصوص سوريا.

وأشارت المصادر ذاتها، أن الرئيسين أكدا عزمهما على تعزيز التعاون بين البلدين.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت السلطات الروسية فوز بوتين بولاية رابعة، بعد أن حصل على ما يقرب من 77%‏ من الأصوات في الانتخابات التي جرت الأحد.