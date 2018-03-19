الرئاسة التركية: تنفيذ الولايات المتحدة اتفاق منبج يمنع مواجهة محتملة

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن بلاده تنتظر من الولايات المتحدة تنفيذ الاتفاق الذي توصل إليه البلدان حول مدينة منبج بريف محافظة حلب شمالي سوريا.

وأوضح قالن، في مقابلة مع قناة الجزيرة الإنكليزية، اليوم الاثنين، أن تركيا أجرت مفاوضات مكثّفة مع الولايات المتحدة مؤخرا حول منبج مؤكداً أن بلاده في تشاور دائم مع الإدارة الأمريكية حول إخراج عناصر "ب ي د/ ي ب ك" من منبج.

وأضاف: "توصلنا إلى اتفاق عام، وننتظر تنفيذ هذه الاتفاقية، وفي حال تنفيذها نكون قد تجنّبنا مواجهة محتملة مع الولايات المتحدة".

وشدد قالن على أن بلاده عقدت مفاوضات مكثفة في الأسابيع الثلاثة الأخيرة، مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، ومستشار الأمن القومي الأمريكي هربرت ماكماستر، ومسؤولين أمريكيين آخرين.

وفيما يتعلق بانعكاس إعفاء ترامب وزير خارجيته ريكس تيلرسون من منصبه وتعيين مدير المخابرات المركزية (سي آي إيه) مايك بومبيو مكانه، على العلاقات التركية الأمريكية، أكد قالن أن الاستمرارية في شؤون الدولة أمر ضروري، ويمكن تغيير الوزراء والمسؤولين، "ولكن ينتظر عدم تغيير السياسات الرئيسية".

يشار إلى أن تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي يسيطر على منبج، منذ أغسطس/ آب 2016، وتطالب تركيا الولايات المتحدة، بسحب عناصر التنظيم الإرهابي التي تدعم واشنطن بانسحابهم إلى شرقي نهر الفرات، وتلوّح أنقرة بين الحين والآخر بشن عملية عسكرية في منبج لإخراج إرهابيي التنظيم منها.