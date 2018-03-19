قالن: نأخذ بكل جدية ادعاءات سرقة منازل بعفرين وفتحنا تحقيقاً حول ذلك

أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أن بلاده تأخذ بكل جدية الادعاءات بشأن قيام عناصر من الجيش السوري الحر بسرقة محتويات منازل في عفرين، وإنها فتحت تحقيقاً في هذا الشأن.

وألمح قالن، في تصريحات لقناة "سي إن إن" الأمريكية، إلى إمكانية قيام مجموعات بمثل هذه الأعمال بشكل يخالف الأوامر، مشدداً على أن تركيا ستتخذ كافة التدابير اللازمة لضمان الأمن لسكان عفرين.

وشدد على أنقرة لا ترغب في أن يغادر أي من سكان عفرين المدينة بسبب مشاكل أمنية.

وردا على سؤال حول كيفية تأمين عودة المدنيين إلى منازلهم في عفرين، أجاب قالن: "أولًا يجب التمييز بشكل واضح بين إرهابيي (ب ي د/ ي ب ك) والسكان الأكراد، فلا يوجد أي عداء تجاه الأكراد، بل على العكس دعمناهم في سوريا والعراق ومناطق أخرى".

ولفت قالن إلى أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، طرح لأول مرة موضوع حقوق الأكراد في سوريا، عندما كانت العلاقات جيدة مع النظام السوري.

وفي رده على سؤال حول مزاعم وجود "مخاوف تطهير عرقي ضد الأكراد"، أعرب قالن عن انتقاده الشديد لتلك الادعاءات التي وصفها بالقبيحة للغاية.

وأردف، "هناك أكراد يقاتلون ضمن صفوف الجيش السوري الحر، والعديد من المقاتلين الأكراد دخلوا عفرين، فالمشكلة تكمن في أن بعض وسائل الإعلام الغربية لا ترى الأكراد غير المنتسبين لـ بي كا كا على أنهم أكراد، ويتحدثون وكأن "ب ي د/ ي ب ك"، هو الممثل الوحيد والأزلي للأكراد، فهذا ليس صحيحًا".

ولفت إلى وجود مئات آلاف الأكراد الذين لا يتشاركون مع "بي كا كا" الايديولوجيا.