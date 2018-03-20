أهالي عفرين يستقبلون الجنود الأتراك بالترحاب

يستقبل أهالي منطقة عفرين بالترحاب الجنود الأتراك الذين يقومون بتمشيط المنطقة لتنظيفها من الألغام والمتفجرات ضمن عملية غصن الزيتون.

ويتعامل الجنود بدورهم مع الأهالي بمشاعر طيبة، حيث قاموا بتوزيع حصصهم التموينية بالكامل على أهالي قرية "كفر شيل" بالقرب من مدينة عفرين، وتحدثوا معهم بود وحميمية، كما اهتموا بالأطفال وحرصوا على إدخال السرور على قلوبهم.

وتستمر قوات غصن الزيتون في تمشيط مركز مدينة عفرين الذي تم تطهيره بالكامل من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك"، وتمكن الجنود حتى الساعة من إبطال مفعول حوالي 50 عبوة متفجرة يدوية الصنع وأكثر من 10 مضادات للدروع.

والأحد الماضي، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان سيطرة القوات المشاركة في عملية "غصن الزيتون"، بشكل كامل، على مركز مدينة عفرين بريف محافظة حلب، شمالي سوريا، وتطهيرها من المجموعات الإرهابية.

وانطلقت العملية في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، استهدف خلالها الجيش التركي و"الجيش السوري الحر"، مواقع تنظيمي "ب ي د/بي كا كا" و"داعش" الإرهابيين في عفرين، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتجنيب المدنيين أية أضرار، قبل الإعلان عن تحرير المنطقة الأحد.