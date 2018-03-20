تركيا: الوثيقة الأممية حول حالة الطوارئ مرفوضة وتتطابق مع دعاية الإرهابيين

رفضت تركيا، الثلاثاء، وثيقة أممية حول تدابير حالة الطوارئ المعلنة بالبلاد، عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة منتصف يوليو/ تموز 2016.

وقالت الخارجية التركية، في بيان، إن الوثيقة الأخيرة التي أعدها مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، زيد بن رعد الحسين "تتطابق مع دعاية المنظمات الإرهابية، وتتضمن ادعاءات لا أساس لها، وهذا وضع لا يمكن قبوله".

وأكد البيان أن وثيقة المفوض الأممي تتجاهل التهديدات الإرهابية الكبيرة متعددة الأوجه، التي تتعرض لها تركيا.

وأضاف أن الوثيقة التي تجاهلت، كلياً، تأثيرات المحاولة الانقلابية الإرهابية التي استهدفت الحياة الديمقراطية في البلاد، لا تحمل أي معنى.

وشدّد البيان على أن الوثيقة تتضمن معلومات خاطئة ومحرّفة ومنحازة، ولا يمكن قبولها.

وفي 15 يوليو/ تموز 2016، شهدت تركيا محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة "غولن" الإرهابية، أعلنت على إثرها السلطات التركية حالة الطوارئ بالبلاد.