تركيا: ننتظر من مصر بذل جهود صادقة لحل الأزمة السورية بدلاً من الدفاع عن ب ي د الإرهابي

أعربت وزارة الخارجية التركية، عن رفضها للبيان الذي أصدرته وزارة الخارجية المصرية بتاريخ 19 مارس/ آذار، حول عملية غصن الزيتون في عفرين.

وفي رد مكتوب على تصريحات الخارجية المصرية حول عملية غصن الزيتون، قالت الخارجية التركية

"ينتظر من مصر بدلا من الدفاع عن تنظيمات إرهابية مثل "ب ي د/ ي ب ك" تحاول احتلال الأراضي السورية، أن تبذل جهودا صادقة من أجل حل الصراع في سوريا".

وأضاف البيان أن الزعم بأن عملية غصن الزيتون انتهكت حقوق المدنيين في عفرين، وعمقت من الأزمة الإنسانية في سوريا، مجرد ادعاءات عارية عن الصحة.

وأفاد البيان "تركيا التي تأتي على رأس الدول المدافعة عن وحدة أراضي سوريا ووحدتها السياسية، ساهمت في حماية هذه الوحدة عبر مكافحة منظمة إرهابية انفصالية".

وأضاف " الادعاءات بأن العملية (غصن الزيتون) انتهكت حقوق المدنيين وعمقت من الأزمة الإنسانية في سوريا، عارية تماماً عن الصحة. العملية أنقذت المدنيين من سيطرة منظمة إرهابية وفتحت الطريق أمام أمن واستقرار مستدامين في المنطقة".

وأكد أن الادعاءات بأن عملية غصن الزيتون قوضت جهود الحل السياسي في سوريا لا أساس لها مضيفا "من غير الممكن أن يكون لتنظيم "ب ي د/ ي ب ك" الإرهابي التي تكافحها تركيا، دورا في عملية الحل السياسي في سوريا".

وتابع "من أجل أن تنجح مكافحة الإرهاب، لابد أن تتخذ جميع دول المنطقة والمجتمع الدولي موقفا لا لبس فيه، وتمتنع عن التفرقة بين المنظمات الإرهابية".