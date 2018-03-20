تشاوش أوغلو: تركيا حليف لا غنى عنه لأمن أوروبا

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، إن مكافحة التنظيمات الإرهابية مثل "داعش"، وإدارة أزمة تدفق المهاجرين هي أكبر التحديات التي تواجه بلدان أوروبا في الوقت الراهن.

يأتي ذلك في الوقت الذي شدد فيه على أن تركيا تواصل أداء دور مهم في سياق الجهود الدولية للتغلب على هذه التحديات.

جاء ذلك في مقال له بصحيفة "لوموند" الفرنسية، واسعة الانتشار، تنشره غدا الأربعاء، تحت عنوان "تركيا حليف لا غنى عنه من أجل أمن أوروبا"، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية اليوم.

وأوضح تشاوش أوغلو أن بلاده لم تكتف باستضافة أكثر من 3.5 مليون سوري بمفردها فحسب، بل أنقذت حياة الآلاف منهم بمنعهم من العبور إلى الخطر عبر بحر إيجة للوصول إلى أوروبا الغربية.

وأشار إلى أن تركيا ضمن الدول الأولى التي أدرجت "داعش" على لوائح الإرهاب، وهي جزء من التحالف الدولي ضد التنظيم الارهابي.

وشدد أن بلاده منعت دخول أكثر من 4 آلاف مشتبه به، في وقت واجهت فيه بعض الدول الغربية صعوبات في مراقبة عبور المقاتلين المتطرفين الأجانب عبر مطاراتها.

وأضاف أن بلاده رحلّت نحو 6 آلاف إرهابي، واعتقلت أكثر من 10 آلاف من أعضاء تنظيمي "داعش" والقاعدة"، فضلاً عن بذل جهود حثيثة من أجل تحقيق أمن حدودها البرية مع سوريا، والبالغة 911 كلم.

وأضاف الوزي التركي متسائلاً: "الأوروبيون الذين اعتمدوا على تركيا فيما يتعلق بأمنهم، هل يمكننا القول بأنهم فهموا تركيا بالشكل الصحيح؟.. هل يمكننا القول بأن أفعال بلادنا نقلت بالشكل الصحيح أو لاقت التقدير؟ .. للأسف لا".