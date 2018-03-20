سلامة المباني في عفرين تعكس حرص تركيا على حياة المدنيين

عقب تحرير مركز مدينة عفرين بريف محافظة حلب السورية من التنظيمات الإرهابية، في إطار عملية غصن الزيتون، ظهر حرص تركيا على حياة المدنيين جلياً من خلال سلامة مباني المدينة التي ظلّت قائمة دون أضرار أو خسائر.

وتُظهر المشاهد التي التقطها كاميرا الأناضول وغيرها من القنوات والوكالات من داخل مركز عفرين، المساجد والمستشفيات والمدارس والمباني السكنية، خالية تماما من آثار الدمار.

واقتصرت الخسائر المادية على الأبنية التي حوّلتها العناصر الإرهابية إلى مقرات ومواقع أسلحة.

وحرصت قوات غصن الزيتون على تجنب إطلاق النار على مستشفى يقع شمال غرب مدينة عفرين، تحسباً لوجود مدنيين بداخله.

وعقب السيطرة على المستشفى، عثرت قوات غصن الزيتون بداخله على صور لزعيم تنظيم "بي كا كا" الإرهابي "عبد الله أوجلان" والعديد من الوثائق التنظيمية.

وأوضح قائد كتيبة الكوماندو التركية التي شاركت في تحرير مركز عفرين، أنّ القوات المشاركة في العملية لم تطلق النار باتجاه المباني السكنية والأثرية والمرافق العامة، واقتصر إطلاق النار على الأماكن التي حولها الإرهابيون إلى مقرات ومواقع أسلحة.

وأكّد القائد العسكري الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أنّ ادعاءات الإرهابيين حيال استهداف قوات غصن الزيتون للمستشفيات والمساجد، عارية عن الصحة تماماً.

والأحد الماضي، أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان سيطرة القوات المشاركة في عملية "غصن الزيتون"، بشكل كامل، على مركز مدينة عفرين بريف محافظة حلب، شمالي سوريا، وتطهيرها من المجموعات الإرهابية.

وانطلقت العملية في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، واستهدف خلالها الجيش التركي والجيش السوري الحر مواقع تنظيمي "ب ي د/بي كا كا" و"داعش" الإرهابيين في عفرين، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتجنيب المدنيين أية أضرار، قبل الإعلان عن تحرير المنطقة الأحد.