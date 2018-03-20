عضو بمجلس عفرين المحلي: الأسد هو عدونا الحقيقي وليس تركيا

قال السياسي والناشط الكردي السوري، عبد العزيز تمو، رئيس رابطة المستقلين الكرد السوريين، اليوم الثلاثاء، إن رئيس النظام السوري بشار الأسد هو عدو الأكراد وبقية السوريين وليس تركيا.

وعبد العزيز تمو هو سياسي معارض وشقيق السياسي الكردي الشهير وأحد أبرز قيادات المعارضة الكردية الوطنية "مشعل تمو"، الذي اغتاله مسلحو "ب ي د" في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا في أكتوبر/ تشرين الأول 2011.

وأضاف تمو، الذي انتخب أمس الأول كعضو من أصل 30، هم أعضاء المجلس المحلي لإدارة عفرين، وذلك خلال "مؤتمر إنقاذ عفرين"، أن تنظيم "ب ي د/ بي كا كا" الإرهابي تسبب بالضرر لتركيا، واضطهد أهالي عفرين طوال السنوات السبع الماضية.

وشدد تمو على أن الأكراد السوريين ليسوا أعداءً لتركيا، وأن بشار الأسد هو العدو الحقيقي للأكراد وباقي شرائح المجتمع السوري، لافتًا أن تركيا حرصت على سلامة المدنيين وأولتهم اهتمامًا كبيرًا خلال العملية العسكرية (غصن الزيتون).

ولفت تمو أن الضرر الأكبر الذي تعرض له المدنيون الأكراد في سوريا، كان من قبل تنظيم "ب ي د/ بي كا كا" الإرهابي، مهنّئًا أهالي عفرين لتَحرُّر مناطقهم من الإرهاب، مقدمًا لتركيا، حكومة وشعبًا، جزيل الشكر على الجهود التي بذلتها لإنقاذ أهالي عفرين من براثن الإرهاب.

والأحد الماضي، سيطر الجيشان التركي و" السوري الحر" على مركز مدينة عفرين وجميع النقاط المحيطة بها من الشمال والشرق والغرب.