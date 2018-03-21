تحييد 8 إرهابيين من "بي كا كا" شمالي العراق كانوا يستعدون لشن هجوم على تركيا

حيَّد الجيش التركي ثمانية عناصر من تنظيم "بي كا كا" الإرهابي، في غارات نفذتها مقاتلاته على معسكرات التنظيم بشمالي العراق.

وذكرت مصادر أمنية، اليوم الأربعاء، أن العملية التي بدأها الجيش التركي بدعم جوي في 10 آذار/ مارس الجاري، على معسكرات تنظيم "بي كا كا " الإرهابي في الجانب العراقي من الحدود لا تزال متواصلة.

وأوضحت المصادر أن طائرة بدون طيار رصدت 8 إرهابيين كانوا يستعدون لشن هجوم على تركيا، و على إثر ذلك شنت المقاتلات التركية غارات تمكنت خلالها من تحييدهم، وبذلك بلغ عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم منذ بدء العملية 38 إرهابياً.

وأشارت المصادر إلى أن القوات التركية ضبطت كميات كبيرة من المؤن واللوازم تابعة للإرهابيين في إحدى المغارات، حيث تم تدميرها.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع تنظيم "بي كا كا" وملاحقة عناصره، جنوبي وجنوب شرقي البلاد، وشمالي العراق، ردًا على هجمات إرهابية تنفّذها داخل البلاد بين الحين والآخر انطلاقاً من الأراضي العراقية، مستهدفًة المدنيين وعناصر الأمن.

جدير بالذكر أن تنظيم "بي كا كا" الإرهابي، يتخذ من جبال قنديل في شمال العراق، معقلاً له، وينشط في العديد من المدن والبلدات العراقية.