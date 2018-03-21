تركيا تسلم الجيش اللبناني معدات عسكرية ضمن منحة قيمتها مليون دولار

أعلن السفير التركي في لبنان، تشغاتاي اجيياس، الأربعاء، أن تركيا سلمت الجيش اللبناني 147 قطعة غيار للدبابات ولناقلات الجنود المدرعة، تصل قيمتها إلى مليون دولار أميركي.

وفي كلمته خلال حفل التسليم الذي أقامه الجيش اللبناني في مقره ببيروت، قال اجيياس إن هذه المنحة تأتي ضمن اتفاقية المساعدات الخارجية العسكرية اللوجستية" المبرمة بين البلدين.

وأمل السفير التركي "أن يسهم هذا التبرع في دعم استقرار لبنان وأمنه وكذلك السلام الإقليمي".

وجدد تأكيده "على دعم تركيا المستمر لاستقرار وأمن واستقلال وسيادة لبنان الشقيق الذي نتشاطر معه روابط تاريخية عميقة الجذور وروابط وجدانية متبادلة".

ولفت إلى أن التحديات التي يواجهها كل من تركيا ولبنان "متعددة الأوجه وخطيرة"، وأشار في هذا الخصوص إلى ان "الصراع في سوريا قد دخل عامه الثامن مع تداعيات هائلة على الأمن والحياة البشرية".

وتابع السفير: "الحرب في سوريا أدّت إلى فقدان مئات الآلاف من الأبرياء أرواحهم وإلى مغادرة الملايين بلدهم وتسببت بمأساة إنسانية كبيرة".

وشدد على أن "تركيا ولبنان هما الدولتان الأكثر تضرراً من تدفق اللاجئين ومن الوجود الإرهابي داخل وخارج حدودنا بسبب الوضع في سوريا".

وكشف أجيياس أن شحنة اليوم من قطع الغيار العسكرية "ليست سوى حصة متواضعة مما تعهدنا به لأشقائنا اللبنانيين منذ سنوات من خلال اتفاقنا العسكري الثنائي المؤرخ في عام 2010 والذي يوفر الإطار القانوني لعلاقاتنا الثنائية".

ولفت الى انه تمّ إدراج لبنان في "برنامج المساعدة العسكرية الخارجية التركي" في عام 2015. كما ذكر بان تركيا أعلنت خلال "مؤتمر روما 2" الأسبوع الماضي لدعم لبنان أنها على استعداد لتوسيع مساعداتها العسكرية إلى المؤسسات الأمنية اللبنانية في السنوات القادمة.

وقال Yن انقرة تعهدت بتقديم معدات عسكرية، تبلغ قيمتها حوالي 7 ملايين دولار أمريكي، إلى "الفوج النموذجي" (قوات خاصة لبنانية) الذي سيتم إنشاؤه في جنوب لبنان فور إبرام الاتفاقات اللازمة".