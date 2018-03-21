تركيا والولايات المتحدة تناقشان في أنقرة تنسيق مكافحة تمويل الإرهاب

عقدت لجنة مشتركة تركية أمريكية اجتماع عملٍ في العاصمة التركية أنقرة، لتنسيق أنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ووفقًا لما نقلت وكالة الأناضول عن مصادر دبلوماسية تركية، فقد ترأس وفد الولايات المتحدة الأمريكية نائب مساعد وزارة الخزانة الأمريكية، مارشال بيلينغسلي، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية في أنقرة، فيليب كونسيت.

في حين ترأس وفد الجمهورية التركية كل من معاون مستشار وزارة الخارجية التركية السفير، قآن أسن أر، ورئيس مجلس التحقيق في الجرائم المالية، عثمان دره لي، وفق المصادر نفسها.

وأضافت المصادر، أن وفدي البلدين تبادلا خلال الاجتماع وجهات النظر في مسائل تخص تنسيق وتعزيز أنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطوير سبل مكافحة المصادر المالية للمنظمات الإرهابية، لاسيما "داعش" و"بي كا كا".