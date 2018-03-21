تشاوش أوغلو: تصريحات ميركل الداعمة لـي ب ك مؤسفة وغير مقبولة

وصف وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، في وقت متأخر مساء الأربعاء، تصريحات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الداعمة لتنظيم "ب ي د/ بي كا كا" الإرهابية بأنها "مؤسفة" و"غير مقبولة".

وبحسب بيان صادر عن الوزير التركي، فإن "تركيا تعتبر تصريح المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المؤسف غير مقبول، وترى أن وجهة نظر ألمانيا الداعمة لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية مستهجنة".

وكانت ميركل قد أدانت في وقت سابق الأربعاء العملية العسكرية التركية التي تستهدف المنظمات الإرهابية في عفرين شمال غرب سوريا، وقال ميركل: "أدين ذلك بأقوى العبارات".

ويأتي البيان الصادر عن وزير الخارجية التركي بعد ساعات من اتصال هاتفي بين الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير، شددا فيه على أهمية المواجهة المشتركة للإرهاب وتعزيز العلاقات الثنائية.