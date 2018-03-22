أردوغان وترامب يبحثان القضايا الثنائية والإقليمية في اتصال هاتفي

بحث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، القضايا الثنائية والإقليمية، خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه الزعيمان، على ما أفاد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن.

وكان وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، قد كشف في وقت سابق اليوم الخميس، في حديث لوكالة الأناضول أن زعيمي البلدين سيجريان اتصالاً هاتفياً في وقت لاحق اليوم.

وأضاف تشاوش أوغلو أنه في حال لم تتوصل الولايات المتحدة وتركيا إلى اتفاق بشأن منبج فإن تركيا ستقوم بتطهير المدينة الواقعة شمالي سوريا من تنظيم "ي ب ك" التابع لمنظمة "بي كا كا" الإرهابيين.

يتبع..