احتفالاً باليوم الوطني... جسور إسطنبول تزدان بألوان العلم الباكستاني

تحتفل باكستان غدا الجمعة، باليوم الوطني؛ وفي هذه المناسبة وقد أعلنت السفارة الباكستانية لدى أنقرة، اليوم الخميس، أنه سيتم إضاءة الجسور الرابطة بين قارتي آسيا وأوروبا في مدينة إسطنبول بألوان العلم الباكستاني.



وقالت السفارة في بيان أنّ "سفارة باكستان تعرب عن تقديرها العميق للبادرة الودية التي أطلقتها الحكومة التركية للاحتفال باليوم الوطني الباكستاني في تركيا"، مشددة على أنّ "تركيا وباكستان تتمتعان بعلاقة صداقة مثالية".



وفي احتفالية منفصلة، من المقرر أن يشارك غدا فريق المروحيات "سولو تورك" والمروحيات التركية من طراز "تي-129" في احتفالية بالعاصمة الباكستانية، إسلام أباد، وفق المصدر ذاته.



وتحتفل باكستان في 23 مارس بعيدها الوطني، إذ تم التوافق في 23 مارس 1940 على إقامة جمهورية، وإعلان أول دستور للبلاد.