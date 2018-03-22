الأركان التركية: سكان عفرين بدؤوا بالعودة إلى منازلهم بعد تطهيرها

قال رئيس الأركان التركي، خلوصي أقار، إن سكان عفرين بدؤوا بالعودة إلى منازلهم بعد تطهيرها من الإرهابيين في إطار عملية "غصن الزيتون".

جاء ذلك في كلمة ألقاها أكار، اليوم الخميس، خلال جولة تفقدية للوحدات والمقار والمخافر الموجودة في ولايتي كليس وهاطاي الحدودية مع سوريا، بحسب بيان صادر عن رئاسة الأركان.

وأوضح "أقار" أن جيش بلاده يواصل عملية "غصن الزيتون"، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة والمعايير والقوانين الدولية في مكافحة الإرهاب.

وأشار أن الجيش يركّز في الوقت الحالي على تفكيك الألغام وإبطال مفعول المفخخات التي زرعها الإرهابيون قبل فرارهم من مدينة عفرين الأحد الماضي.

وشدد على أن العملية تستهدف الإرهابيين والمغارات والمخابئ والآليات والمواقع العسكرية التابعة لها، مؤكداً حرمة الأبرياء والمدنيين والبيئة والمواقع الأثرية والمباني الدينية والثقافية بالنسبة إلى القوات المسلحة التركية.

وبيّن أن الجيش التركي على تواصل دائم مع المنظمات الإغاثية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة.

والأحد الماضي، سيطرت القوات المسلحة التركية و"الجيش السوري الحر" على مدينة عفرين مركز المنطقة التي تحمل الاسم نفسه، وجميع النقاط المحيطة بها من الشمال والشرق والغرب بعد طرد إرهابيي "ب ي د/ بي كاكا"، في إطار عملية "غصن الزيتون" التي انطلقت في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي.